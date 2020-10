Toponymie : Une ville québécoise désamiante son nom

Adieu Asbestos. Bienvenue à Val-des-Sources! Un «moment historique», selon le maire de cette ville, qui veut se défaire de la connotation négative de son nom, signifiant «amiante» en anglais.

De langue française

La semaine dernière, les Asbestriens âgés de 14 ans et plus étaient appelés à voter en classant les noms par ordre de préférence parmi six propositions: Val-des-Sources, Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix et Trois-Lacs.