Etats-Unis – San José veut imposer une assurance obligatoire pour les armes à feu

États-Unis : San José veut imposer une assurance obligatoire pour les armes à feu

La ville californienne souhaite rendre obligatoire une assurance pour les possesseurs d’armes à feu. Cette assurance vise à couvrir les dégâts provoqués par ces armes.

Le but de cette loi n’est pas de limiter les achats d’armes à feu, mais les dégâts physiques qu’elles provoquent régulièrement, ainsi que le coût financier que cela entraîne pour la collectivité, expliquent les autorités municipales. «Nous avons vu comment les assurances ont permis de réduire les décès sur la route au fil des décennies, par exemple avec des incitations financières pour promouvoir la prudence au volant et l’achat de voitures équipées d’airbags et de systèmes anti-blocage», souligne Sam Liccardo, le maire de cette ville d’un million d’habitants, la plus grande de Californie du nord.