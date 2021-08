Gaza : Une vingtaine de Palestiniens blessés lors de heurts avec l’armée israélienne

Près de 20 Palestiniens ont été blessés, mercredi, dans des affrontements avec l’armée israélienne près de la barrière séparant la bande de Gaza et l’État hébreu.

La situation reste très tendue, entre Palestiniens et soldats israéliens, à Gaza.

Après que, plus tôt dans la journée, un Palestinien a succombé à des blessures provoquées cinq jours auparavant, lors de heurts le long de la barrière séparant Gaza d’Israël, de nouveaux affrontements ont eu lieu mercredi. «Environ 20 Palestiniens ont été blessés, dont certains à balles réelles tirées par l’armée israélienne», ont indiqué des secouristes palestiniens. «Ils ont été transportés vers un hôpital de campagne, à l’ouest de Khan Younès», dans le sud de la bande de Gaza.

De nombreux policiers palestiniens présents sur place ont tenté de les empêcher de s’approcher de la barrière. Mais certains ayant réussi à s’avancer ont lancé des pierres en direction des forces de sécurité israéliennes, positionnées de l’autre côté. L’armée a tiré des balles en caoutchouc, des balles réelles et des grenades de gaz lacrymogène, selon une équipe de l’AFP.

Foule aux funérailles

Pendant plus d’un an, à partir de mars 2018, des rassemblements hebdomadaires avaient eu lieu près de la barrière frontalière pour réclamer la fin du blocus et «le droit au retour» des Palestiniens poussés à l’exil, lors de la création d’Israël, en 1948. Environ 350 Palestiniens avaient à l’époque été tués par des tirs de soldats israéliens.