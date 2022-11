Météo extrême : Une vingtaine de tornades frappent le sud des États-Unis en une seule nuit

Au moins une vingtaine de tornades avaient touché certaines régions des États du Mississippi, de la Louisiane et de l’Alabama, infligeant des dommages à certaines maisons et routes et causant des chutes d’arbres et des coupures d’électricité, a rapporté tôt mercredi le Centre de prévision des tempêtes (Storm Prediction Center, SPC) du National Weather Service.