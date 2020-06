Saint-Légier (VD)

Jeunes artistes squatteurs évacués sur les hauts de Vevey

Jeudi matin, la police a expulsé les squatteurs de l’Espace 43, qui n’ont pas opposé de résistance. Mais ils déplorent cette intervention dans un bâtiment abandonné dont ils disent prendre soin depuis une année.

«Plusieurs dizaines de policiers sont arrivés en cassant les portes, alors que nous étions en train de dormir. Pris de panique, nous avons essayé de nous cacher, mais cela n’a servi à rien. Un à un, nous avons été contrôlés et priés de partir», raconte Nina, un occupante de l’Espace 43, à Saint-Légier-La Chiésaz (VD). Il était 6 h selon les squatters, 7h45, selon la police jeudi matin quand les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation de ce squat, à vocation culturelle, a révélé ce matin Radio Chablais. Un septantaine d’agents de la police cantonale et de Police Riviera ont participé à l’opération, selon l’avocat Pierre Chiffelle, qui oeuvrait depuis plusieurs mois à la conclusion d’un contrat de confiance en qualité de médiateur bénévole. Un chiffre que ne confirme pas l’officier de presse de la police sur place, Florence Maillard, qui évoque un «dispositif adapté à la mission».

Beaucoup d’instruments de musique parmi les effets des squatteurs. Mais aussi des tableaux et des animaux (rats, poules,chiens, etc.)

L’évacuation s’est déroulée sans heurts et les occupants ont été identifiés un par un par les forces de l’ordre. En fin de matinée, les squatteurs – ils étaient entre 20 et 30 – ont d’ailleurs pu, par petits groupes, récupérer leurs effets personnels, notamment des instruments de musique. J’ai même vu des policiers aider les jeunes à porter des trucs», souligne un témoin.

Les occupants dénoncent pourtant cette intervention. «À la force de nos bras et sans moyens financiers, nous avons fait pas mal de travaux pour remettre le bâtiment en état. En plus, nous pensions pouvoir trouver un accord avec le propriétaire pour rester quelques temps», poursuit Nina.

Des plaintes ont été déposées

Quant au syndic, il signale que plusieurs plaintes avaient été déposées par des habitants du voisinage, pour des nuisances. «Leurs activités étaient bien visibles et audibles. Nous avons d’ailleurs eu vent qu’ils préparaient un concert ce week-end, sans la moindre autorisation. De plus, nous avions aussi plusieurs interventions au Conseil communal. On ne pouvait donc pas laisser les choses traîner plus longtemps. En cas d’accidents ou d’incendie, avec des dégâts humains, nous aurions pu être tenus pour responsables», se défend l’élu.