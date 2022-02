Météo : Une violente tempête va balayer la Suisse dimanche

La plus forte tempête de l’hiver va balayer notre pays dès dimanche soir. Les experts mettent en garde contre les chutes d’arbres et les tuiles qui pourront s’envoler.

Profitez bien de cette fin de journée ensoleillée et clémente ce samedi. Car la météo va se gâter drastiquement dimanche. En effet, une perturbation très active va aborder la Suisse demain. Poussée par un fort courant d’altitude, elle sera accompagnée de vents violents, prévient MétéoSuisse samedi . Du coup, de dimanche soir à lundi midi, la quasi-totalité de la Suisse sera soumise au niveau de danger 3 sur 5, c’est-à-dire à un risque de vent important.

Des vents jusqu’à 130 km/h en montagne…

Dimanche, le ciel va se couvrir dès la fin de la matinée depuis le Jura mais les nuages s’épaissiront surtout en soirée. Les vents du sud-ouest se renforceront dès la mi-journée et atteindront leurs maxima vers minuit. Un avis de degré 3 a donc été émis pour le nord de la Suisse romande et la Suisse alémanique ainsi qu’un avis de degré 2 pour l’ouest du Plateau jusqu’à la Riviera.

Sur les crêtes des Alpes, les vents pourront atteindre 120 à 130 km/h. Après le passage de la perturbation, les vents s’orienteront au nord-ouest, des rafales seront possibles dans le Chablais et en Valais central, explique encore MétéoSuisse.

… et 80 km/h en plaine

Cette tempête sera sans doute la plus forte de l’hiver, mais elle sera bien loin des précédentes tempêtes hivernales qui ont marqué l’histoire de la Suisse, comme Lothard en 1999 ou Kyrill en 2007, précise MeteoNews. Toutefois, il faut s’attendre à des dégâts, notamment des chutes d’arbres et de branches, des tuiles qui s’envolent et des barrières de chantier qui se renversent.