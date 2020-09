«Il vient du laboratoire de Wuhan», a déclaré la Dre Li-Meng Yan, une scientifique chinoise, dans une interview accordée à l’émission de télévision britannique «Loose Women» (ci-dessus). La chercheuse fait référence au nouveau coronavirus, qui paralyse le monde depuis le début de l’année. Elle dit avoir la preuve que le virus n’est pas d’origine naturelle et n’a de fait pas été transmis d’un animal à l’être humain sur un marché de Wuhan. Elle déclare avoir reçu ces informations des médecins locaux et du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC).