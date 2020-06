Hockey sur glace

Une visière censée protéger du Covid-19

La firme Bauer commercialisera dès le mois d’août une protection faciale antigoutelettes.

Le masque est «conçu pour mieux couvrir le pourtour de la bouche, assurer une bonne vision et permettre de bien respirer, a expliqué Dan Bourgeois, vice-président en innovation de produits chez Bauer au média montréalais. On voulait développer un produit qui allait permettre un retour plus rapide du hockey, et c’est ce qu’on croit avoir réussi.»