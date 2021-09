VOLVO XC90 À L’ESSAI - Une vitesse de 180 km/h suffit-elle sur les autoroutes allemandes?

Les autoroutes allemandes ne sont pas comme les autres. Notre voisin du nord est connu dans le monde entier pour ses autoroutes, sur lesquelles il est permis de rouler aussi vite qu’on le souhaite – à condition, bien entendu, que les conditions de circulation soient bonnes. Or, cela pourrait être amené à changer lors des prochaines élections fédérales. D’autant plus qu’il est de toute façon rare de pouvoir y circuler à grande vitesse en journée.

Volvo est l’une des premières marques automobiles à avoir décidé de brider électroniquement ses modèles à 180 km/h. Capables de reconnaître très tôt les tendances, les Suédois ont souvent été des pionniers en matière de sécurité et provocateurs de changements. Mais dans quelle mesure cette limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes est-elle vraiment contraignante et se fait-on constamment dépasser? Nous avons fait le test à bord d’un Volvo XC90 sur l’A96 entre Lindau, au lac de Constance, et Munich.



Circulation de retour de week-end à l’aller…

Le grand plus du XC90 est que grâce à sa puissance de 390 ch sous le capot, le SUV de Volvo atteint la barre des 180 km/h en un rien de temps. Même à cette vitesse, il donne la sensation de flotter au-dessus de l’autoroute, accroche le bitume tout en restant confortable et silencieux en toute circonstance. Bien entendu, nous sommes loin de la consommation standard de 2,7 litres aux 100 kilomètres. Mais il est bien connu qu’on n’a rien sans rien et dans notre cas, il faisait plus de dix litres aux 100.

Et ce, même si l’aiguille n’était que rarement positionnée sur la barre des 180 km/h, vu que dimanche après-midi marquait déjà le début des retours de week-end. Résultat: sur le trajet de près de deux heures en direction de la capitale bavaroise, nous étions les plus rapides, aucune autre voiture ne nous ayant dépassés jusqu’à Munich.

Il n’y a pas de limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes. Christian-P. Worring - stock.adobe.com Lorsque les conditions de circulation et météorologiques le permettent, il est possible de rouler à plus de 130 km/h. bluedesign - stock.adobe.com La vitesse recommandée est néanmoins de 130 km/h. Rafael Künzle

… et pratiquement le plus rapide au retour

Même constat au retour. Comme l’ont révélé de récentes statistiques de l’Institut de l’économie allemande (IW), seuls 2% des automobilistes roulent à plus de 160 km/h sur les autoroutes allemandes illimitées. Nous sommes montés 20km/h au-dessus et sommes repartis en direction de Lindau à 180 km/h.