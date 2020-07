MORT DANS LA VOITURE À CAUSE DE LA CHALEUR

Une vitre entrebâillée n’offre aucune protection

Des tests pratiques réalisés par l’association automobile allemande ADAC ont montré qu’une mort dans la voiture à cause de la chaleur est possible même lorsqu’on laisse les fenêtres légèrement entrouvertes.

Laisser des enfants ou des animaux dans une voiture en stationnement en été met ces derniers en danger de mort, même lorsque les vitres sont entrouvertes pour laisser passer l’air. C’est la conclusion des tests réalisés par l’association automobile allemande ADAC, qui a démontré que la différence de température entre les véhicules dont les vitres étaient restées ouvertes et ceux dont les vitres étaient fermées était minime.

L’ADAC a mesuré l’évolution des températures à l’intérieur de deux véhicules de même type par une température extérieure de 28 °C. Au bout de dix minutes, la température relevée dans l’habitacle de la voiture aux fenêtres fermées était de 38 °C, grimpant à 45 °C après dix minutes supplémentaires. Dans la voiture aux fenêtres entrouvertes, le mercure affichait respectivement 36 °C et 42 °C. Une heure plus tard, la température avait grimpé à plus de 50 °C dans les deux véhicules.