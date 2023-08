Lausanne: Une vitrine aux relents racistes secoue Instagram

L’Association des Étudiants Afro-descendants de l’Université de Lausanne a publié jeudi, sur son compte Instagram, un poste suscitant d’heure en heure davantage de réactions (voir ci-dessous). «Horrifié… C’est le seul et unique mot qui vient à l’esprit lorsque l’on passe devant la vitrine de la boutique lausannoise Maniak, arborant deux corps noirs, nus et enchaînés à la gorge. Leur laisse est menée par un troisième protagoniste, blanc celui-ci, et habillé (…) L’esclavage n’est pas un thème décoratif. Et il est déplorable que l’on ait à le rappeler en 2023», dénonce l’association.