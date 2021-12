Laos : Une voie ferrée bâtie vers la Chine, sur une montagne de dettes

Le Laos a construit une voie de chemin de fer qui rejoint Kunming, en Chine, grâce à d’énormes prêts chinois. Le problème sera de rembourser, alors que la dette du pays est déjà abyssale.

La dette atteint les trois quarts du PIB

«Une dette cachée»

Selon AidData, un institut de l’université américaine William and Mary, dont l’ambition est de rendre le financement du développement dans le monde plus transparent, le montage mis en place pour financer le projet s’avère défavorable et risqué pour le Laos. La voie ferrée est détenue par une coentreprise contrôlée à 70% par trois sociétés d’État chinoises et à 30% par une entreprise publique laotienne.