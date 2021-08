Valais - Une voiture atterrit dans un jardin en pleine nuit

« C’était comme un tremblement de terre » , témoigne un voisin réveillé en pleine nuit par le choc. Mardi à 2h du matin, une conductrice a perdu la maîtrise de s a voiture sur la route de Botyre, dans la commune d’Ayen t . L e véhicule s’est déporté sur la gauche, a traversé le sens inverse , avant de dévaler un talus et de finir sa course une centaine de mètres plus bas, dans un jardin. Ce dernier s’est finalement immobilisé en percutant un enrochement.