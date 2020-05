Une voiture bélier fonce sur des soldats israéliens

Investiture repoussée

Après 500 jours de rebondissements et trois élections, la prestation du gouvernement d’union de Benjamin Netanyahu et de son ex-rival Benny Gantz a été repoussée à dimanche en Israël. D’ultimes tractations sur l’attribution des postes ministériels sont invoquées.

Les parlementaires devaient jouer jeudi le dernier épisode de «Crise politique israélienne» et entamer simultanément la nouvelle saison de «Gouvernement d’union». Mais quelques heures avant leur entrée en scène, les acteurs politiques ont reporté leur pièce à dimanche.