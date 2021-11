Etats-Unis : Une voiture bélier tue des spectateurs dans une fête de Noël

Au moins cinq morts et une quarantaine de blessés sont à déplorer après qu’une voiture a foncé dans la foule lors d’une parade de Noël dans le Wisconsin.

Les autorités du Wisconsin dans le nord des Etats-Unis s’efforçaient lundi de comprendre les circonstances dans lesquelles un véhicule de type SUV a percuté la veille une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha, faisant au moins cinq morts et 40 blessés.

«Nous pouvons confirmer que 5 personnes sont décédées et 40 blessées. Cependant, ce bilan peut changer car nous continuons à collecter des informations», a indiqué le département de police de la ville sur sa page Facebook, signalant qu’un suspect avait été placé en détention.

«La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident», a-t-il précisé.