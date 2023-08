Corsier-sur-Vevey: Une voiture chute du viaduc sur le toit

«Au vu de l’immense trou dans le toit de la Mercedes, ses occupants ont eu beaucoup de chance», estime le témoin d’un accident, qui s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, à Corsier-sur-Vevey. Peu avant 23 h, le véhicule impliqué, seul en cause, s’est enfilé du mauvais côté de la glissière de sécurité du viaduc de Gilamont, en sortant du giratoire des Terreaux. «Il a ensuite roulé dans l’herbe sur une cinquantaine de mètres et il est finalement tombé en bas du pont», poursuit notre témoin. Et la police d’ajouter: «Le véhicule a fait une chute d’environ quatre mètres, avant de s’écraser à l’envers sur une barrière en contrebas.»