DS, la filiale prestige de Citroën, s’est dit que la classe des véhicules compacts était déjà bien assez ennuyeuse. C’est pourquoi elle a voulu amener un peu de glamour dans ce segment populaire, avec le nouveau DS 4. Construit sur la plateforme modulaire du groupe PSA, qui vient de fusionner avec Fiat pour devenir Stellantis, et donc étroitement lié à la Citroën C4 déjà assez avant-gardiste, le DS a bénéficié de la plume acérée des développeurs qui ont créé ce modèle.

Mélange unique d’un coupé, d’une berline à l’arrière fuyant et d’un SUV, disponible dans pas moins de trois versions très différentes, le DS 4 semble venir d’un autre monde. L’énorme calandre et les interminables phares diurnes qui se prolongent jusqu’au pare-chocs attirent immédiatement le regard; les flancs sont fortement profilés et sont définis par des roues pouvant atteindre 20 pouces. Les poignées de portes disparaissent dans la carrosserie pour éviter d’interrompre le regard. L’arrière est aussi large que volontairement provocant pour tout un chacun qui se retrouve à rouler derrière le DS 4. Et, à en croire le constructeur français, ils seront nombreux.

Un intérieur sans fioritures

Dans l’habitacle, en revanche, un autre style s’impose: une noblesse tout en sobriété et de beaux matériaux confèrent une image de calme – fort heureusement, on a renoncé aux expériences de design sauvage comme dans la DS 3. Seuls quelques rares éléments de commande viennent perturber les panneaux de cuir autour du cockpit numérique; la plupart des aérations de la climatisation sont quasiment invisibles et ce qui est visible a été intégré dans les portes.

Là où, chez Golf & Cie, on est assis sur des sièges ordinaires, DS a installé de confortables fauteuils, séparés, comme dans la classe haut de gamme, par une console centrale traversante faisant office de confortable repose-bras. Sur celle-ci, on trouve également un écran tactile de 5 pouces, sur lequel on peut entrer les commandes pour le système d’infodivertissement. Pour avoir bonne conscience, de nombreux éléments ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés. Avec son dernier modèle, DS ne s’appuie pas uniquement sur les valeurs françaises telles que l’ambiance et la finesse, mais également sur la précision et la minutie à l’allemande. Car, premier modèle de la filiale de Citroën, le DS 4 est fabriqué chez Opel, à Rüsselheim.

Le DS 4 sera également disponible en version hybride rechargeable. Il n’y aura, en revanche, pas de version 100% électrique, comme pour la DS 3. DS Automobiles L’habitacle est empreint d’une élégance sobre associée à des matériaux haut de gamme. DS Automobiles Une énorme calandre et des phares diurnes interminables se prolongeant jusqu’au pare-chocs attirent immédiatement le regard sur le DS 4. DS Automobiles

Aussi pleine de fraîcheur et peu conventionnelle que soit la conception du DS 4, sa technologie n’en est pas moins familière. Après tout, DS utilise la même ligne de production que Peugeot, Citroën et Opel. Néanmoins, le niveau d’exigence élevé revendiqué par la marque de prestige est perceptible et celui de performance est donc sensiblement plus élevé. On démarre à 130 ch pour l’unique modèle diesel et le modèle essence d’entrée de gamme.

Un cran au-dessus, on trouve deux autres groupes moteur de 180 ch et 225 ch respectivement et le modèle haut de gamme est une version hybride rechargeable combinant un puissant moteur essence de 180 ch avec un non moins puissant moteur électrique de 110 ch, couplé à une batterie de 12,4 kWh, permettant également de développer une puissance de 225 ch et d’atteindre une autonomie de plus de 50 kilomètres pour une consommation normalisée de 1,2 litre.

La berline de luxe disponible prochainement