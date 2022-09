Cinéma : Une voiture de James Bond vendue trois millions de francs aux enchères

La réplique de DB5, modèle emblématique de 007, est l’un des huit exemplaires spécialement conçus et fabriqués pour le tournage de «No Time To Die».

Une réplique d’Aston Martin DB5, qui a servi pour les cascades du James Bond «No Time To Die» («Mourir peut attendre»), a été vendue mercredi près de trois millions de livres sterling aux enchères, lors d’une vente de charité qui a permis de recueillir plus de six millions de livres.