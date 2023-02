Zones environnementales: Une voiture électrique a-t-elle aussi besoin d'une vignette écologique?

Question d’un lecteur à l’équipe d'experts de Viva

J'ai maintenant une voiture électrique et je prévois de passer un week-end dans un pays voisin. Une connaissance m'a dit que j'aurais besoin d'une vignette pour les zones environnementales en Allemagne et en France – bien que ma voiture électrique n'émette aucun gaz d'échappement. Est-ce vrai?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva

C'est effectivement vrai! Dans les zones environnementales étrangères, vous n’êtes garanti de ne pas recevoir d'amende que si votre voiture électrique porte la plaquette correspondante à l'intérieur du pare-brise en Allemagne et en France ou si elle dispose d'une autorisation en Italie – et que vous prouviez ainsi qu'elle remplit les prescriptions en matière de gaz d'échappement. D'autant plus qu'aujourd'hui, la motorisation des voitures électriques n'est souvent plus affichée. Un exemple: les voitures électriques allemandes portent certes un E sur leur plaque de contrôle, mais pas la vôtre. Si la police vous arrête, vous pouvez certes espérer une tolérance, mais celle-ci n'est pas garantie.

À partir du panneau «Umweltzone», il faut une vignette verte dans le pare-brise. Sans cela? 100 euros d'amende! Équipe d’experts en mobilité de Viva

En effet, le trafic à l'arrêt est également contrôlé. C'est pourquoi, pour ne pas recevoir une amende sous l'essuie-glace malgré un stationnement correct, vous devez connaître quelques points. Comme en Suisse, il n'existe pas encore de zones environnementales pour les voitures de tourisme au Liechtenstein et en Autriche. En Allemagne, les règles sont identiques dans 55 des 56 zones environnementales – dont Fribourg-en-Brisgau, Munich, Stuttgart ou Tübingen: à partir du panneau «Umweltzone», il faut une vignette verte dans le pare-brise. Sans cela? 100 euros d'amende! La vignette est disponible sur présentation de la carte grise du véhicule, libellée au nom de la plaque de contrôle et valable de manière illimitée en Allemagne auprès des homologues du contrôle technique TÜV et Dekra, dans la plupart des garages pour 5 à 20 euros ou, en Suisse, sur commande en ligne auprès du TCS (pour 28 francs, membres 24 francs).

En France, les zones environnementales s'appellent ZCR (permanent) et ZPA (en cas d'alerte à la pollution). Certes, les macarons appelés Crit'Air sont uniformes, mais chaque région a ses propres règles concernant les dates d'application. Exemple à Strasbourg: depuis 2023, une voiture doit avoir au minimum Crit'Air 4, à partir de 2024 au moins Crit'Air 3 – ce que remplissent toutefois toutes les voitures électriques (Crit'Air 0). La vignette peut être commandée auprès du ministère (environ 4 euros), auprès de fournisseurs tiers (environ 30 euros) et, en Suisse, auprès du TCS (délai de livraison d'environ 10 à 15 jours). Sans la vignette, il en coûte 68 euros d'amende.

Pas assez compliqué? En route pour l'Italie! Là-bas, les zones s'appellent ZTL, il s'agit en partie d'interdictions générales de circuler et en partie de zones environnementales, qui peuvent se chevaucher et pour lesquelles les prescriptions (date, heure, durée de validité de l'autorisation) sont parfois totalement différentes. À Rome, il y a sept zones! D'un point de vue suisse, Milan est proche et simple pour les voitures électriques: celles-ci peuvent circuler gratuitement dans le centre-ville et dans la vieille ville, mais elles doivent avoir une autorisation. Celle-ci est disponible en ligne pour les deux zones, mais elle doit – et c’est important! – être activée avant l'entrée. Sinon, les amendes s’élèvent à 100 euros, taxes comprises.

Notre conseil: après avoir choisi votre destination, vous devriez vous renseigner sur Internet. Le TCS propose une excellente vue d'ensemble des zones environnementales en Europe ainsi que des liens pour les commander les vignettes.