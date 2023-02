Citroën C4 X: Une voiture électrique pour les pépères

Citroën a déjà lancé une variante bicorps légèrement plus longue et plus haute du modèle de classe moyenne C5, avec la dénomination X. Aujourd'hui, les Français appliquent le concept à la compacte C4. Avec la petite différence qu’en Suisse et dans 13 autres pays européens, la C4 X est exclusivement proposée en tant que variante e-C4 X à propulsion 100% électrique. Une démarche compréhensible, vu que Citroën envisage de devenir un constructeur de voitures exclusivement électriques d'ici fin 2030.

À l’instar de son partenaire Peugeot, Citroën mise actuellement sur la fusion des formes de carrosserie traditionnelles. La C4 X est, elle aussi, un crossover, c’est-à-dire un croisement entre une berline à hayon fuyant et un SUV – très en vogue actuellement. Une forme de carrosserie qui, pour le patron de la marque, Vincent Cobée, a d’autres raisons d’être: «Plus il est question d'efficacité de consommation, plus les silhouettes fluides deviennent importantes, surtout sur les voitures électriques». Un SUV a une plus grande surface d'attaque au vent, alors qu'une voiture à hayon fuyant est nettement plus aérodynamique. «Nous conservons toutefois certains avantages d'un SUV, comme la position assise élevée et la polyvalence», précise Vincent Cobée.

L'accent est mis sur le confort

Avec son élégant hayon, l'e-C4 X dépasse la C4 de base de 24 centimètres et vient se classer en dessous de la C5 avec une longueur de 4,6 mètres. Le nouveau modèle offre par conséquent un habitacle sensiblement plus spacieux ainsi qu'un coffre plus grand d’une contenance de 510 litres. Le cockpit est épuré et fonctionnel, avec un volant légèrement aplati, une instrumentation numérique derrière laquelle se trouve un petit affichage tête haute, ainsi qu'un écran tactile pour le système d'infodivertissement. On notera les sièges ultraconfortables avec un rembourrage épais en mousse et fonction massage, qui correspondent bien au principe «Advanced Comfort» de Citroën.

Le hayon fuyant de la berline lui va bien. La position assise est légèrement surélevée. Citroën Avec une longueur de 4,6 mètres, la e-C4 X vient se classer entre la C4 et la C5 dans la catégorie supérieure des compactes. Citroën L’habitacle est très spacieux et offre une finition à l’apparence haut de gamme, avec des sièges ultraconfortables. Citroën

Relativement faible, le moteur électrique de l'e-C4 X développe une puissance de 100 kW (136 ch) et un couple de 260 Nm; la batterie d’une capacité de 50 kWh est plutôt petite, ce qui limite l'autonomie à 360 kilomètres. La puissance de charge maximale de 100 kW est tout au plus moyenne. Citroën doit ici recourir à la technologie disponible au sein du groupe Stellantis - le même système de propulsion est déjà utilisé dans des modèles comme l'Opel Corsa-e.