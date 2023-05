Canton de Berne: Une voiture finit dans la Sarine mais personne ne se trouve à l’intérieur

La police cantonale bernoise a reçu un message peu avant une heure moins le quart dans la nuit de samedi à dimanche indiquant qu’un accident s’était produit à Saanen, près de Gstaad (BE). Arrivées sur place, les forces d’intervention ont trouvé une voiture accidentée et deux personnes. Une autre voiture est sortie de la route lors de l’accident et a terminé sa course dans la Sarine.