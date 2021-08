Canton de Berne - Une voiture finit dans le ruisseau

Ce dimanche à l’aube, une voiture a quitté la route à Blausee-Mitholz. Elle a dévalé le talus adjacent et sa course s'est terminée dans un ruisseau. Les trois passagers du véhicule ont été blessés, dont un grièvement. La circulation a été entravée sur la route principale pendant environ trois heures.

Les trois occupants de la voiture ont pu quitter le véhicule par leurs propres moyens et ont ensuite été sortis du cours d'eau avec l'aide de tierces personnes qui s'étaient précipitées sur les lieux. Ils ont par après reçu un premier traitement médical par les services d'urgence sur place.

35 pompiers

Le conducteur a été grièvement blessé dans l'accident et a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère. Le passager blessé a été transporté à l'hôpital en ambulance, et le troisième passager, légèrement blessé, a été accompagné à l'hôpital par des particuliers pour un contrôle.

Plusieurs patrouilles de police, une équipe d'ambulanciers, un équipage de la Rega et 35 membres des pompiers de Frutigen ont été déployés pour sécuriser le véhicule et, avec le service de remorquage, le récupérer et diriger le trafic.