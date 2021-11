Genève - Une voiture flambe dans un parking du Lignon

Une voiture et des détritus ont flambé ce samedi après-midi dans le parking semi-couvert du Lignon, à proximité des deux tours de la cité verniolane. «Nous avons reçu un premier appel à 14h40, très vite suivi d’une quinzaine d’autres», rapporte le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Ce dernier a engagé cinq véhicules dont une ambulance et quinze sapeurs. «Ils sont partis de la caserne des Asters, à la Servette, et étaient sur place en cinq minutes. Il y avait un gros dégagement de fumée côté Rhône. Des ventilateurs ont été utilisés pour la dissiper.»