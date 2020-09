Un impressionnant incident est survenu mercredi à Gaziantep, une ville située près de la frontière syrienne. Une voiture visiblement hors de contrôle est entrée à pleine vitesse dans un magasin, ratant de justesse une petite fille et un bébé dans sa poussette.

Selon le site turc Nutuk, deux personnes se sont retrouvées sous la voiture, et l’une d’entre elles est dans un état critique. Le propriétaire du magasin, qui se trouvait derrière le comptoir au moment du drame, a été plus légèrement touché. Dans la confusion générale, de nombreuses voitures de police, pompiers et ambulances ont débarqué sur les lieux.