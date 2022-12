Nigeria : Une voiture folle fait 7 morts et 29 blessés au carnaval

Sept personnes ont été tuées et 29 autres ont été blessées par une voiture qui a percuté mardi une foule de participants à un important carnaval à Calabar, dans le sud-est du Nigeria, a indiqué le responsable local de la sécurité routière. «Le chauffeur d’une Toyota Camry a perdu le contrôle et a percuté la foule de spectateurs» qui assistaient à une parade de motards devant la mosquée Bogobiri, a déclaré Maikano Hassan, commandant de la sécurité routière à Calabar, capitale de l’État de Cross River. «Sept personnes sont mortes et 29 reçoivent des soins médicaux, certaines (étant) dans un état critique», a poursuivi M. Hassan dans un communiqué publié mardi. Cinq enfants, trois filles et deux garçons, figurent parmi les blessés, a-t-il ajouté.