Genève: Une voiture folle fait un blessé sur le marché de Rive

Une voiture est partie tôt samedi matin en embardée, sur le marché de Rive, au centre-ville. Le Ministère public indique que l’accident a fait un blessé. Selon nos informations, la victime est un homme – un maraîcher, semble-t-il – et il a été sérieusement touché; mais son pronostic vital n’a pas été engagé. Il a été emmené à l’hôpital cantonal, tout comme le conducteur de la voiture folle.

Vers 6h, l’automobiliste qui roulait sur le boulevard Helvétique aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il a alors embouti une camionnette et enfoncé une barrière du marché. D’après nos sources, le chauffard âgé d’une trentaine d’années n’était pas en état de conduire; il était probablement sous l’effet de l’alcool, ou de drogues, ou les deux. Par ailleurs, la voiture roulait à une vitesse plus élevée que celle autorisée à cet endroit. Une enquête est en cours, menée par la Brigade routière et accident, sous la direction du procureur Frédéric Scheidegger.