Il était 22h30, mercredi soir rue Saint-Georges, à Nancy dans le Grand Est (France), quand un jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur la terrasse d'un bar bondée. Le véhicule est venu percuter le mur de l'établissement après avoir fauché plusieurs clients, dont l'un a été coincé entre la voiture et la façade, selon L'Est Républicain.

Ce dernier a pu être libéré par une dizaine d'autres témoins qui ont fait basculer la voiture sur le flanc. La victime d'une trentaine d'années a été gravement touchée et six autres personnes ont également été blessées, plus légèrement. Le conducteur, âgé de 18 ans et déjà connu des services de police, a été blessé lui aussi mais a pu être placé en garde à vue après des examens de contrôle.