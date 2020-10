Allemagne : Une voiture fonce sur des gens et fait au moins un mort

Une véhicule a percuté un groupe de personnes à Viersen, non loin de Düsseldorf. Il y aurait un mort et au moins trois blessés graves.

Drame jeudi en fin d’après-midi à Viersen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, non loin de Düsseldorf. Une voiture a percuté un groupe de personnes après avoir franchi une piste cyclable et un trottoir. Il y a un mort et au moins trois blessés graves, a annoncé la police jeudi soir, relatent plusieurs sites allemands, dont le Bild.