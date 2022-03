Genève : Une voiture garée se met à rouler et emboutit un tram

Par chance, personne n’a été blessé dans l’accident qui s’est produit jeudi, à une heure de pointe et dans le quartier très fréquenté des Eaux-Vives.

La voiture a été trainée sur une quinzaine de mètres. Par chance, quand bien même cet accident s’est produit à une heure de pointe dans le quartier très fréquenté des Eaux-Vives, aucun piéton n’a été blessé par la course folle de la voiture. Et on ne déplore pas non plus de blessé parmi les passagers du tram.