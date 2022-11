Une voiture heurte la glissière et finit dans le talus vers Gland

Gland (VD) : Une voiture heurte la glissière et finit dans le talus

Mardi matin, un accident est survenu sur l’autoroute entre Lausanne et Genève. Vers 8h, peu avant la sortie de Gland (VD) en direction du bout du lac, une personne a perdu la maîtrise de sa voiture. «Pour des raisons indéterminées, elle a heurté la glissière centrale. Elle a ensuite traversé les deux voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence, avant de finir sa course dans le talus», rapporte Florence Frei, porte-parole de la police vaudoise. Seul en cause, l’individu a été blessé sans gravité.