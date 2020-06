Genève

Une voiture heurte un cycliste: témoins recherchés

La police genevoise cherche d’éventuels témoins d’un accident qui s’est déroulé vendredi dernier au Grand-Saconnex.

Vendredi dernier, à 17h20, un automobiliste a heurté un cycliste au Grand-Saconnex. Le conducteur, un homme de 56 ans, circulait sur la rue Sonnex, en direction de la rue Alberto-Giacometti. Arrivé à la hauteur du n°13, il a dépassé un bus à l’arrêt puis a tourné à gauche pour se garer. Ce faisant, il a percuté avec l’avant droit de son véhicule un cycliste, circulant sur la même rue et en direction du chemin du Pommier. Le cycliste a chuté et s’est blessé. La police genevoise recherche les éventuels témoins de cet accident qui sont priés de s’annoncer à la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50. (20 minutes)