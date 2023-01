Veyrier (GE) : Une voiture hybride s’embrase dans un parking

A 11h41, le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) a reçu un appel concernant un véhicule dont la batterie au lithium s’était embrasée, dans un parking souterrain de la commune de Veyrier. Quelques minutes plus tard, 22 pompiers ont été déployés au 90 route du Pas-de-l'Echelle pour éteindre l’incendie. Les flammes ont eu le temps de toucher deux autres voitures, une moto et trois scooters. Des émanations de fumée se sont également propagées dans une dizaine de logements au-dessus. Une quinzaine de personnes ont été évacuées, dont deux ont été transportées aux HUG pour des contrôles.