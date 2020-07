Genève

Une voiture joue au flipper au quai du Mont-Blanc

Dimanche, à l’aube, une voiture a commis une série d’infractions le long des quais, aux Pâquis. Les occupants du véhicule ont été conduits à l’hôpital pour des blessures superficielles.

Dimanche matin, à 5h20, une voiture a été passablement secouée au quai du Mont-Blanc, avant de finir sa course dans un platane. Le quai a été fermé momentanément. «Une conductrice qui venait du pont du Mont-Blanc a d’abord perdu la maîtrise de son véhicule au niveau du bar La Terrasse, dans le virage, indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Elle a heurté le trottoir avec le côté droit de son auto.» L’automobiliste a ensuite renversé un scooter et heurté un premier arbre, avant de continuer sa course.