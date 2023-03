Villaz-St-Pierre (FR): une voiture coupe la route d'un ado

Villaz-Saint-Pierre (FR) : Une voiture lui coupe la route, l’ado finit à l’hôpital

Le motard a dû effectuer un freinage d’urgence. Lors de sa manœuvre, il est tombé et s’est blessé, mais l’automobiliste a continué sa route sans se soucier de son état de santé. Finalement, le jeune homme a été pris en charge par un proche venu sur place et a été conduit à l’hôpital. La personne au volant du véhicule noir impliqué et les témoins éventuels sont priés de prendre contact avec la police au 026 304 17 17.