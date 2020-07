France voisine

Une voiture part en tonneaux: des blessés graves

Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans un accident survenu à Contamine-sur-Arve (F), dans la nuit de vendredi à samedi.

Une sortie de route a fait quatre blessés, dont trois graves, samedi vers 2h, sur la route d’Annemasse, à Contamine-sur-Arve (F). Comme le rapportent plusieurs médias français, leur voiture, seule impliquée, a quitté la chaussée et fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser 30 mètres en contrebas, sur le parking d’une entreprise. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour secourir les occupants.

Deux hommes de 35 et 38 ans ont transportés en urgence absolue au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) situé non loin, un autre de 36 ans a été hospitalisé à Annecy. La quatrième victime, un adolescent de 16 ans, a été déclarée en urgence relative et emmenée elle aussi au CHAL.