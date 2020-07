Jura

Une voiture percute deux arbres après une embardée

Une voiture, seule en cause, est violemment sortie de la route samedi près du Roselet. La Rega a héliporté la passagère avant du véhicule, qui a été sérieusement blessée.

Il était environ 11h, ce samedi, quand un violent accident de la circulation s’est produit sur la route entre Les Breuleux et Le Roselet, dans le Jura. En raison d’une vitesse inadaptée sur cette route sinueuse, une automobiliste s’est déportée dans un virage à droite et s’est retrouvée en perdition dans le virage à gauche qui suivait. Sa voiture a alors dérapé latéralement sur plus de 60 mètres avant d’aller percuter violemment un arbre, puis un second, et de s’immobiliser enfin, hors de la chaussée, écrit la police cantonale jurassienne.