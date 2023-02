Jura: une voiture percute plusieurs arbres

Les secouristes ont désincarcéré les deux occupants du véhicule. Le conducteur a été pris en charge et héliporté dans un établissement hospitalier bâlois. Quant au passager, il a été secouru par le personnel ambulancier et acheminé à l’hôpital du Jura, site de Delémont.

Cet accident dont les causes n’ont pas été établies a mobilisé les pompiers du centre de renforts de Tramelan, ainsi que ceux du SIS La Courtine. La police cantonale jurassienne a procédé au constat d’usage et une déviation a été mise en place durant plus de deux heures.