Canton de Zurich : Une voiture percute un bus de plein fouet, deux blessés

La conductrice de la voiture et un passager du bus ont été blessés dans la collision. Ils ont tous les deux été transportés en ambulance et admis dans un hôpital à Zurich. Deux autres passagers du bus, légèrement touchés, ont pu être soignés sur place par les secours. Une enquête a été ouverte. La route a été fermée pendant environ deux heures et demie.