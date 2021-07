France : Une voiture percute une terrasse de bar à Paris: un mort, six blessés

Une auto a accidentellement foncé sur une terrasse du XVIe arrondissement parisien jeudi soir, faisant un mort et six blessés.

Un véhicule a percuté la terrasse d’un café, faisant un mort et six blessés dont un grave, jeudi soir dans le XVIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris auprès des pompiers et de source policière. Il s’agirait un accident, et non d’un acte volontaire, selon une source policière. «C’est un accident», a déclaré à l’AFP, Geoffroy Boulard, le maire LR du XVIIe arrondissement.