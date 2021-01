Syrie : Une voiture piégée explose près d’une base russe, des blessés

Un pick-up bourré d’explosifs a explosé à proximité d’une base russe vendredi dans la province syrienne de Raqa. C’est la première attaque visant une cible russe dans la région.

Un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et attribué au groupe Hourras al-Din, proche d’Al-Qaïda, a revendiqué l’attaque survenue avant l’aube dans la région de Tal al-Saman dans la province de Raqa.

Cette zone est contrôlée par les forces kurdes syriennes, mais des forces du régime syrien et russes y sont aussi présentes. La Russie, qui aide militairement le régime de Bachar al-Assad dans la guerre, n’a pas réagi dans l’immédiat.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), deux hommes ont garé un pick-up bourré d’explosifs tout près de la base et ont pris la fuite. L’attaque a fait un nombre indéterminé de blessés.

«Première attaque»

Le groupe Hourras al-Din est implanté dans la province d’Idleb, dernier grand bastion rebelle et jihadiste dans le nord-ouest du pays, et mène rarement des attaques hors de cette région.

La Russie a souvent accusé les groupes rebelles et jihadistes à Idleb d’attaques aux obus et drones contre sa base aérienne de Hmeimim, plus à l’ouest, dans la province de Lattaquié.