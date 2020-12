Afghanistan : Une voiture piégée tue 8 personnes dont des enfants à Kaboul

La capitale afghane est en proie à une recrudescence de violences malgré les pourparlers de paix en cours. Ce dimanche, une bombe a fait 8 morts et une quinzaine de blessés.

L’explosion d’une voiture piégée a fait dimanche huit morts et plus de 15 blessés à Kaboul, une nouvelle fois frappée par des attaques sanglantes, ont annoncé les autorités afghanes.

Le groupe Etat Islamique (EI) a revendiqué ces dernières semaines plusieurs attaques sanglantes dans la capitale, dont celles contre l’université et un autre centre éducatif, qui ont fait au total plus de 50 morts ainsi qu’une récente série d’attaques à la roquette.

- Négociations suspendues -

Entre janvier et septembre, plus de 2.100 civils ont été tués et plus de 3.800 blessés, selon la mission de l’ONU en Afghanistan.