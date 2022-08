Canton de Berne : Une voiture plonge dans l’Aar, la police ne trouve personne à l’intérieur

Dimanche soir, peu avant 23h45, la police a été avertie qu’un accident s’était produit près de l’Aar dans la région de Kleben à Bannwil (BE), entre Soleure et Olten. Les forces de l’ordre ont trouvé dans le cours d’eau, un peu en aval du lieu indiqué, une Audi e-tron noire. Mais après vérification, l’habitacle était vide. Personne ne se trouvait non plus à proximité de la voiture. Comme on peut le voir sur des photos, le véhicule est endommagé et l’airbag s’est déclenché.