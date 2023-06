Soleure: Une voiture prend feu sur l’autoroute A1 et provoque un bouchon

Mercredi, peu après 15 heures, une voiture a pris feu sur l’autoroute A1 près de Kestenholz (SO), en direction de Zurich. À l’arrivée de la police et des pompiers, le véhicule était déjà en feu sur la bande d’arrêt d’urgence. Personne n’a été blessé. Durant les travaux d’extinction et de sauvetage, l’autoroute n’a pu être empruntée que sur une seule voie à proximité du lieu de l’incident, ce qui a provoqué des ralentissements. Les causes du départ de feu font l’objet d’une enquête, a indiqué jeudi la police cantonale soleuroise.