Une Citroën a pris feu, samedi matin vers 10h, à Lausanne. «Elle était stationnée au tout début du chemin de Bérée», indique un témoin. Autrement dit, elle se trouvait à proximité de la route de Berne et de l’autoroute A1, à la hauteur de la sortie Lausanne-Vennes.

Deux motards et deux voitures de la police de Lausanne sont rapidement arrivés sur les lieux, et les pompiers les ont suivis de près. «L’incendie a pu être facilement maîtrisé. Les dégâts ne sont pas très importants», explique un porte-parole de la police. Aucun blessé n’est à déplorer, pas même le propriétaire du véhicule «qui se trouvait à proximité», selon notre témoin. Et la police d’ajouter: «C’est a priori un problème technique qui a causé cet incendie».