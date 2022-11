Argovie : Une voiture sans conducteur repêchée dans la Reuss

Le véhicule, mal sécurisé par son propriétaire, s’est mis en mouvement tout seul pour finir sa course dans la rivière.

La voiture a été sortie de l’eau par la police et les pompiers.

Son propriétaire, qui l’avait garée dans la rue mais qui ne la retrouvait plus, avait alerté la police, a expliqué celle-ci dans un communiqué samedi. Elle suppose du coup que l’homme a mal sécurisé son véhicule et que celui-ci s’est alors mis en mouvement pour rouler tout seul en direction de la rivière pour finir sa course dans l’eau. La voiture a ensuite été emportée par les flots sur 1 km avant de couler.