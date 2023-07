Sornetan (BE): Une voiture sort de la route et dévale un talus sur 30 mètres

La police cantonale bernoise a été alarmée mardi peu avant 15h20 suite d’un accident s’étant produit dans les gorges du Pichoux, à Sornetan (BE). Selon les informations actuelles, une automobiliste circulait en direction de Sornetan, lorsqu’elle est sortie de la route sur la gauche de la chaussée et a dévalé un talus sur près de 30 mètres. Le véhicule s’est retourné et s’est finalement immobilisé sur le côté en contrebas. La conductrice a été blessée et n’a pas pu sortir par ses propres moyens de l’habitacle.