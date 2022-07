Schwytz : Une voiture sort de la route et fait un plongeon dans le lac

Au Wolfsprung, dans la commune de Brunnen, un véhicule a défoncé la glissière de sécurité et est tombé dans le lac. Des plongeurs de la police sont en action.

«Nous avons été avertis qu’une voiture est tombée dans le lac des Quatre-Cantons après un accident de la circulation», a déclaré Florian Grossmann, porte-parole de la police cantonale de Schwyz. Il n’en sait pas plus pour le moment. Plusieurs forces d’intervention de la police cantonale de Schwyz, de la police du lac et du service de sauvetage du lac sont à l’œuvre depuis dimanche midi. Des plongeurs sont également à l’œuvre.

Selon le «Bote der Urschweiz», la voiture est tombée par-dessus la paroi rocheuse d’environ 45 mètres de haut et a ensuite disparu dans le lac. Un hélicoptère de la Rega aurait atterri dans les environs. Comme la voiture n’a toujours pas pu être récupérée, il est à craindre qu’elle se trouve à une profondeur plus importante. Après une bonne heure, les ambulances et la Rega se seraient retirées. À cet endroit, le lac a une profondeur de 180 mètres ce qui représente un défi pour les secours.