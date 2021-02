Diplomatie : Une volonté commune de «relancer» les liens transatlantiques

Berlin, Paris, Londres et Washington ont discuté lors d’une réunion commune vendredi, une première depuis l’investiture de Joe Biden le 20 janvier.

«Les ministres des Affaires étrangères ont convenu qu’ils souhaitaient relancer le partenariat transatlantique traditionnellement fort, et affronter ensemble les défis globaux à l’avenir», ont-ils dit dans un communiqué. «Ce premier échange approfondi entre les ministres des Affaires étrangères depuis l’investiture du président Biden s’est caractérisé par une atmosphère confiante et constructive.»

L’accord sur le nucléaire iranien évoqué

Selon le communiqué, les ministres européens et leur nouvel homologue américain Antony Blinken ont évoqué l’accord sur le nucléaire iranien, en lambeaux depuis que l’ancien président Donald Trump en a retiré son pays en 2018. Les trois pays européens signataires de l’accord en 2015 et les États-Unis «ont discuté de la manière dont une approche unifiée pourrait répondre à nos préoccupations communes au sujet de l’Iran», a tweeté le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab.

Ces échanges virtuels ont aussi été l’occasion d’aborder un éventail d’autres sujets, dont la pandémie de coronavirus, les relations avec la Chine et la Russie et les politiques climatiques mondiales, a précisé Berlin. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a qualifié sur Twitter les discussions de «conversation importante sur l’Iran» et sur la façon de gérer «ensemble» les défis liés au nucléaire et à la sécurité régionale.