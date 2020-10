Le scandale des moteurs truqués a éclaté en 2015, révélant que les émissions d’oxyde d’azote émises par des véhicules diesel Volkswagen crevaient le plafond de 180 mg/km fixé par les normes Euro 5. En Suisse, 130’000 véhicules étaient impactés par ce «dieselgate». Les voitures concernées ont été rappelées afin d’obtenir une mise à jour de leur logiciel. Malgré cela, en 2016, le propriétaire d’une VW Touran TDI immatriculée à Genève a décidé de poursuivre en justice AMAG et Volkswagen. Dans le cadre du procès, une société a été mandatée pour tester les émissions de gaz d’échappement du véhicule. Résultat: à trois reprises, les mesures (248, 231 et 233 mg/km) sont supérieures au plafond de 180 mg/km et dépasse la norme antipollution jusqu’à 37%.