Rwanda : Une youtubeuse condamnée à 15 ans de prison

Une youtubeuse rwandaise critique du pouvoir en place vient d’être condamnée à 15 ans de prison. Elle a notamment été déclarée coupable d’incitation à la violence et à l’insurrection ainsi que de dénigrement des mémoriaux du génocide.

Paul Kagame, l’actuel président rwandais, restreint de plus en plus la liberté d’expression dans son pays, notamment sur internet.

Yvonne Idamange, 42 ans et mère de quatre enfants, n’était pas présente au tribunal de Kigali à la lecture du verdict la déclarant coupable de six chefs, notamment incitation à la violence et à l’insurrection, dénigrement des mémoriaux du génocide, propagation de rumeurs et agression.